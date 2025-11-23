Loto du Comité des fêtes de Saint-Julien-les-Martigues Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues

Loto du Comité des fêtes de Saint-Julien-les-Martigues

Dimanche 23 novembre 2025 à partir de 15h. Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Participez à ces lotos organisés par le comité des fêtes et le Cercle St Esprit. Faites partis des chanceux en remportant l’un des lots mis en jeu.

La saison des lotos est ouverte ! On se donne rendez-vous à la Maison de Saint-Julien pour ce loto en 21 quines 8 cartons pleins. .

Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 90 74 05

English :

Take part in these lotos organised by the Comité des fêtes and the Cercle St Esprit. Be part of the lucky ones by winning one of the prizes.

German :

Nehmen Sie an diesen Lotterien teil, die vom Festkomitee und dem Cercle St Esprit organisiert werden. Seien Sie einer der Glücklichen und gewinnen Sie einen der Preise, die es zu gewinnen gibt.

Italiano :

Partecipate alle lotterie organizzate dal Comité des fêtes e dal Cercle St Esprit. Entrate a far parte dei fortunati vincendo uno dei premi in palio.

Espanol :

Participe en estos lotos organizados por el Comité des fêtes y el Cercle St Esprit. Forme parte de los afortunados ganando uno de los premios.

L’événement Loto du Comité des fêtes de Saint-Julien-les-Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Martigues