Loto du Comité des Fêtes de Vatan Vatan
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre
Début : Dimanche 2025-11-09 14:30:00
2025-11-09
Le comité des fêtes de Vatan organise son Loto à la salle des fêtes de Vatan.
De nombreux lots à gagner, pour une valeur totale des lots 5000€.
Téléviseur Led 4k 20 125cm tablette 8 robot aspirateur trottinette électrique, etc…
Avec partie apéritif panier garni, etc…
Buffet et buvette sur place.
Réservation possible .
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 17 73 02
English :
The Comité des fêtes de Vatan organizes its Loto at the Salle des fêtes in Vatan.
German :
Das Festkomitee von Vatan veranstaltet sein Lotto im Festsaal von Vatan.
Italiano :
Il Comité des fêtes de Vatan organizza la sua lotteria presso la Salle des fêtes di Vatan.
Espanol :
El Comité des fêtes de Vatan celebra su Loto en la Salle des fêtes de Vatan.
