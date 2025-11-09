Loto du Comité des Fêtes de Vatan Vatan

Loto du Comité des Fêtes de Vatan

Dimanche 2025-11-09 14:30:00

2025-11-09

2025-11-09

Le comité des fêtes de Vatan organise son Loto à la salle des fêtes de Vatan.

De nombreux lots à gagner, pour une valeur totale des lots 5000€.

Téléviseur Led 4k 20 125cm tablette 8 robot aspirateur trottinette électrique, etc…

Avec partie apéritif panier garni, etc…

Buffet et buvette sur place.

Réservation possible .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 17 73 02

English :

The Comité des fêtes de Vatan organizes its Loto at the Salle des fêtes in Vatan.

German :

Das Festkomitee von Vatan veranstaltet sein Lotto im Festsaal von Vatan.

Italiano :

Il Comité des fêtes de Vatan organizza la sua lotteria presso la Salle des fêtes di Vatan.

Espanol :

El Comité des fêtes de Vatan celebra su Loto en la Salle des fêtes de Vatan.

