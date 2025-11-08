LOTO du Comité des Fêtes de Veigné Salle Cassiopée, Rue du Poitou, Veigné 37250 Veigné

LOTO du Comité des Fêtes de Veigné Salle Cassiopée, Rue du Poitou, Veigné 37250 Veigné Samedi 8 novembre, 20h00

Le Comité des Fêtes de Veigné vous invite à son loto. De nombreux lots à gagner, une ambiance conviviale et de quoi se régaler à la buvette & petite restauration Réservez dès maintenant votre soirée !

Le Comité des Fêtes de Veigné vous invite à son grand LOTO !

Samedi 8 novembre 2025

À partir de 18h30

Salle des fêtes Cassiopée – Veigné (37)

De nombreux lots à gagner , une ambiance conviviale et de quoi se régaler à la buvette & petite restauration .

Réservez dès maintenant votre soirée, venez en famille ou entre amis tenter votre chance et passer un bon moment !

Plus d’infos dans le flyer (tarifs, lots, réservations).

#Veigné #Loto

Salle Cassiopée, Rue du Poitou, Veigné 37250 Rue du Poitou, Veigné 37250 Veigné 37250 Indre-et-Loire