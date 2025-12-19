LOTO du Comité des Fêtes et de Jumelage de Ronchamp rue du Tram Ronchamp

LOTO du Comité des Fêtes et de Jumelage de Ronchamp

Le Comité des Fêtes et de Jumelage de Ronchamp organise un loto, à la salle des fêtes de Ronchamp, samedi 17 janvier.

De nombreux bons d’achat et autres lots de valeur.

Les portes ouvriront à 16h30.

Buvette et petite restauration sur place, animation par Bruno Animation.

Réservation au 06 14 75 43 08

20€ les 6 cartons

25€ les 12 cartons

4€ les 2 cartons pour les de 14 ans

2 cartons gratuit si réservation .

rue du Tram Salle des fêtes Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 75 43 08

