Loto du Comité des fêtes Salle des fêtes Granges-les-Beaumont

Loto du Comité des fêtes

Salle des fêtes Rue Henri Machon Granges-les-Beaumont Drôme

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES 2025 !



5 parties + 2 Super parties.

De nombreux lots à gagner Brasero, 4 repas au restaurant les Cèdres, Air fryer, Machine à bières…



Buvette et snack à votre disposition.

CB acceptée sur place.

On vous attends nombreux !

comitegrangeslesbeaumont@gmail.com

English :

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES 2025!



5 games + 2 Super games.

Lots of prizes to be won: Brazier, 4 meals at Les Cèdres restaurant, Air fryer, Beer machine?



Refreshments and snacks available.

Credit cards accepted on site.

We look forward to seeing you there!

