Loto du comité des fêtes Salle des fêtes des Gravettes Isle-Saint-Georges

Loto du comité des fêtes
Salle des fêtes des Gravettes 9 Rue des Gravettes Isle-Saint-Georges Gironde
Nombreux lots
Bon d’achats de 100 €, 80 €, lots de viandes, restaurants, soins…
Buvette sur place, snacks salés et sucrés (quiches, tartes, crêpes, cannelés…) .
Salle des fêtes des Gravettes 9 Rue des Gravettes Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 67 29 accueil@islesaintgeorges.fr
