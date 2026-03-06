LOTO DU COMITÉ DES FÊTES SALLE DES FÊTES Le Burgaud
SALLE DES FÊTES 12 Avenue du 8 Mai 1945 Le Burgaud Haute-Garonne
Le Comité des Fêtes du Burgaud organise son loto !
Des bons d’achat à gagner, des crêpes et des gâteaux à déguster, et de la bonne humeur à partager. Nous vous attentons nombreux ! 2 .
SALLE DES FÊTES 12 Avenue du 8 Mai 1945 Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 79 00 28 cdfleburgaud31330@gmail.com
The Comité des Fêtes du Burgaud organizes its bingo!
L’événement LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Le Burgaud a été mis à jour le 2026-03-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE