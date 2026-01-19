Loto du Comité des Fêtes Luçon Salle Plaisance Luçon

Loto du Comité des Fêtes Luçon

Un très beau moment

GRAND LOTO DU COMITÉ DES FÊTES DE LUÇON

Dimanche 8 mars 2026

Salle Plaisance Luçon

Ouverture des portes à 13h15

Début du loto 14h30

Venez vivre un après-midi convivial, joyeux et placé sous le signe de la chance et de la bonne humeur.

Plus de 3 500 € de lots à remporter, parmi lesquels

– Une carte cadeau de 1000€

– Une carte cadeau de 300€ 200€

– 2 bons d’achat de 100€ 80€

– 3 bons d’achat de 50€ 30€

– Deux lots surprises

– Une grande variété de lots

– Une partie Maxi Caddie d’une valeur de 150€

– Et bien sûr… l’incontournable bourriche !

Sur place buvette, pâtisseries et sandwichs.

Réservez votre date et invitez vos proches ambiance chaleureuse, sourires assurés et, qui sait, peut-être le gros lot pour vous .

N’hésitez pas à partager l’événement et à suivre notre page pour rester informé de toutes les actualités. .

Salle Plaisance 6 chemin la Motte des 4 Seigneurs Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 93 09 00 comitefeteslucon@gmail.com

