Loto du Comité des Fêtes Luçon Salle Plaisance Luçon

Tarif : – – 3 EUR
Un très beau moment
Dimanche 8 mars 2026
Ouverture des portes à 13h15
Début du loto 14h30
Venez vivre un après-midi convivial, joyeux et placé sous le signe de la chance et de la bonne humeur.
Plus de 3 500 € de lots à remporter, parmi lesquels
– Une carte cadeau de 1000€
– Une carte cadeau de 300€ 200€
– 2 bons d’achat de 100€ 80€
– 3 bons d’achat de 50€ 30€
– Deux lots surprises
– Une grande variété de lots
– Une partie Maxi Caddie d’une valeur de 150€
– Et bien sûr… l’incontournable bourriche !
Sur place buvette, pâtisseries et sandwichs.
Réservez votre date et invitez vos proches ambiance chaleureuse, sourires assurés et, qui sait, peut-être le gros lot pour vous .
N’hésitez pas à partager l’événement et à suivre notre page pour rester informé de toutes les actualités. .
Salle Plaisance 6 chemin la Motte des 4 Seigneurs Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 93 09 00 comitefeteslucon@gmail.com
