Loto du Comité des Fêtes Salle Plaisance Luçon

Loto du Comité des Fêtes Salle Plaisance Luçon dimanche 7 septembre 2025.

Loto du Comité des Fêtes

Salle Plaisance 6 chemin la Motte des 4 Seigneurs Luçon Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 13:15:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Un très beau moment

GRAND LOTO DU COMITÉ DES FÊTES DE LUÇON

Organisé par le comité des fêtes de la ville de Luçon

– Salle Plaisance à Luçon

– Ouverture des portes à 13h45

Venez passer un après-midi joyeux et convivial placé sous le signe de la chance et de la bonne humeur !

Plus de 3 500 € de lots à gagner dont

– Deux lots surprises

– Une multitude de cadeaux variés

– Et bien sûr, la bourriche incontournable !

Sur place buvette, pâtisseries et sandwichs

Notez la date, invitez vos proches ambiance garantie, sourires au rendez-vous et peut-être le gros lot pour vous .

Salle Plaisance 6 chemin la Motte des 4 Seigneurs Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 93 09 00 comitefeteslucon@gmail.com

English :

A beautiful moment

German :

Ein sehr schöner Moment

Italiano :

Un bel momento

Espanol :

Un momento hermoso

L’événement Loto du Comité des Fêtes Luçon a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud