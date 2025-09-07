Loto du Comité des Fêtes Salle Plaisance Luçon
Loto du Comité des Fêtes Salle Plaisance Luçon dimanche 7 septembre 2025.
Loto du Comité des Fêtes
Salle Plaisance 6 chemin la Motte des 4 Seigneurs Luçon Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 13:15:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Un très beau moment
GRAND LOTO DU COMITÉ DES FÊTES DE LUÇON
Organisé par le comité des fêtes de la ville de Luçon
– Salle Plaisance à Luçon
– Ouverture des portes à 13h45
Venez passer un après-midi joyeux et convivial placé sous le signe de la chance et de la bonne humeur !
Plus de 3 500 € de lots à gagner dont
– Deux lots surprises
– Une multitude de cadeaux variés
– Et bien sûr, la bourriche incontournable !
Sur place buvette, pâtisseries et sandwichs
Notez la date, invitez vos proches ambiance garantie, sourires au rendez-vous et peut-être le gros lot pour vous .
Salle Plaisance 6 chemin la Motte des 4 Seigneurs Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 93 09 00 comitefeteslucon@gmail.com
English :
A beautiful moment
German :
Ein sehr schöner Moment
Italiano :
Un bel momento
Espanol :
Un momento hermoso
L’événement Loto du Comité des Fêtes Luçon a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud