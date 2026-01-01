Loto du Comité des Fêtes Route de Saint Rémy Maillane

Loto du Comité des Fêtes

Dimanche 11 janvier 2026 de 18h à 21h.

Ouverture des portes 17h30. Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-01-11 18:00:00

fin : 2026-01-11 21:00:00

2026-01-11

Loto du Comité des Fêtes de Maillane.Familles

Loto organisé par le Comité des Fêtes au Centre Frédéric Mistral.

De nombreux lots à gagner. .

Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 76 85 50 45

English :

Loto of the Comité des Fêtes de Maillane.

