Loto du Comité des fêtes Margaux-Cantenac
Loto du Comité des fêtes Margaux-Cantenac dimanche 12 octobre 2025.
Loto du Comité des fêtes
Salle des fêtes de Margaux Margaux-Cantenac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Loto organisé par le Comité des fêtes de Margaux-Cantenac
Ouvertures des portes à 13h
Début du loto à 14h30
Bons d’achats 100€ et 200€
Lots de viandes, paniers garnis, lots apéro, panières de fruits et légumes, etc.
15€ 10 cartons + 1 gratuit
Vente de boissons et patisseries .
Salle des fêtes de Margaux Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 21 42
English : Loto du Comité des fêtes
German : Loto du Comité des fêtes
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto du Comité des fêtes Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2025-09-18 par Margaux Médoc Tourisme