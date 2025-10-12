Loto du Comité des fêtes Margaux-Cantenac

Loto du Comité des fêtes Margaux-Cantenac dimanche 12 octobre 2025.

Loto du Comité des fêtes

Salle des fêtes de Margaux Margaux-Cantenac Gironde

Loto organisé par le Comité des fêtes de Margaux-Cantenac

Ouvertures des portes à 13h

Début du loto à 14h30

Bons d’achats 100€ et 200€

Lots de viandes, paniers garnis, lots apéro, panières de fruits et légumes, etc.

15€ 10 cartons + 1 gratuit

Vente de boissons et patisseries .

Salle des fêtes de Margaux Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 21 42

