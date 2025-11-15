LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Merville

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Le Comité des Fêtes de Merville organise son premier super loto de la saison.

De nombreux lots sont à gagner ! .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr

English :

The Comité des Fêtes de Merville organizes its first super lotto of the season.

German :

Das Festkomitee von Merville veranstaltet sein erstes Superlotto der Saison.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Merville organizza la prima super lotteria della stagione.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Merville organiza su primera superlotería de la temporada.

L’événement LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Merville a été mis à jour le 2025-10-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE