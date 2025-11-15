LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Merville
Le Comité des Fêtes de Merville organise son premier super loto de la saison.
De nombreux lots sont à gagner ! .
SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr
English :
The Comité des Fêtes de Merville organizes its first super lotto of the season.
German :
Das Festkomitee von Merville veranstaltet sein erstes Superlotto der Saison.
Italiano :
Il Comité des Fêtes de Merville organizza la prima super lotteria della stagione.
Espanol :
El Comité des Fêtes de Merville organiza su primera superlotería de la temporada.
L’événement LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Merville a été mis à jour le 2025-10-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE