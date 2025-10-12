LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Merville

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

Le Comité des Fêtes de Merville organise son loto !

De nombreux lots sont à gagner ! .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr

English :

The Comité des Fêtes de Merville is organizing its bingo!

German :

Das Festkomitee von Merville organisiert sein Lotto!

Italiano :

Il Comitato delle Feste di Merville organizza la sua tombola!

Espanol :

¡El Comité des Fêtes de Merville organiza su bingo!

