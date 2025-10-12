LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Merville
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Merville samedi 7 février 2026.
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Le Comité des Fêtes de Merville organise son loto !
De nombreux lots sont à gagner ! .
SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr
English :
The Comité des Fêtes de Merville is organizing its bingo!
German :
Das Festkomitee von Merville organisiert sein Lotto!
Italiano :
Il Comitato delle Feste di Merville organizza la sua tombola!
Espanol :
¡El Comité des Fêtes de Merville organiza su bingo!
L’événement LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Merville a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE