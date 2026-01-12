Loto du Comité des Fêtes Salle Trait d’Union Nantiat

Loto du Comité des Fêtes

Salle Trait d’Union Place de l’Église Nantiat Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

En complément du loto, une grande tombola est organisée, avec un panier garni à gagner ainsi qu’un bingo et une partie surprise. Dans l’attente de vous retrouver pour partager cet après-midi festif ! .

Salle Trait d’Union Place de l’Église Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 04 01 gerard.doudet@sfr.fr

