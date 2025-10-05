Loto du Comité des Fêtes Place de la libération Saint-Germain-des-Fossés
Début : 2025-10-05 13:00:00
2025-10-05
14H30 début des parties
13H ouverture des portes
Place de la libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 04 86
English :
2:30 pm: games start
1pm: doors open
German :
14.30 Uhr: Beginn der Spiele
13H: Öffnen der Türen
Italiano :
14.30: inizio dei giochi
ore 13.00: apertura delle porte
Espanol :
14.30 h: comienzo de los partidos
13.00 h: apertura de puertas
