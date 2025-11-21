Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto du comité des fêtes Salle polyvalente Saint-Germain-d’Esteuil

Loto du comité des fêtes

Loto du comité des fêtes Salle polyvalente Saint-Germain-d’Esteuil vendredi 21 novembre 2025.

Loto du comité des fêtes

Salle polyvalente 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Germain-d’Esteuil Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Loto organisé par le comité des fêtes.
Ouverture des portes dès 18h.   .

Salle polyvalente 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine   syndicatstgermain@gmail.com

English : Loto du comité des fêtes

German :

Italiano :

Espanol : Loto du comité des fêtes

L’événement Loto du comité des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Médoc-Vignoble