Loto du comité des fêtes Salle polyvalente Saint-Germain-d’Esteuil

Loto du comité des fêtes
Salle polyvalente 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Germain-d’Esteuil Gironde
Début : 2026-04-03
Loto organisé par le comité des fêtes.
Ouverture des portes dès 18h. .
Salle polyvalente 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 68 72 39 syndicatstgermain@gmail.com
