Loto du comité des Fêtes Saint-Julien-Beychevelle samedi 22 novembre 2025.
Salle des fêtes de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Comité des Fêtes de St-Julien organise son loto.
Ouverture des portes dès 19h15.
Boissons et pâtisseries sur place.
Réservation possible. .
Salle des fêtes de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 65 32 30
