Loto du comité des fêtes Salle Jean PACCAUD Saint-Martin-en-Bresse dimanche 18 janvier 2026.
Salle Jean PACCAUD Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-18 12:30:00
fin : 2026-01-18 18:00:00
2026-01-18
Le comité des fêtes de Saint-Martin-en-Bresse organise son loto annuel !
20 parties et un Bingo dotés de bons d’achat de 20 à 500 € et divers lots de fruits, légumes et viandes.
Il n’est pas utile de réserver votre place. .
+33 6 17 97 00 48
