Loto du comité des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre
Loto du comité des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre vendredi 13 mars 2026.
Loto du comité des fêtes
SARRIAC-BIGORRE 2 place de l’Eglise Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-13 21:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Venez passer une soirée conviviale et animée avec le loto proposé par le Comité des fêtes.
Bons d’achats de 50 à 200 euros
Lots de viandes, plateaux de fromages, filets garni, etc…
Bingo, bon d’achat de 100 euros.
Ouverture des portes 19h30
Salle climatisée.
Buvette.
2€ le carton
10€ les 8
A partir de 15, 1€ le carton
Bingo 2€, 5€ les 3.
SARRIAC-BIGORRE 2 place de l’Eglise Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 61 98 comite.sarriacb@gmail.com
English :
Come and enjoy an evening of fun and entertainment with the lotto organized by the Comité des fêtes.
Vouchers from 50 to 200 euros
Lots of meats, cheese platters, fillets garni, etc…
Bingo, 100-euro voucher.
Doors open: 7:30pm
Air-conditioned hall.
Refreshment bar.
2? per box
10? for 8
From 15, 1? per box
Bingo 2?, 5? for 3.
L’événement Loto du comité des fêtes Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65