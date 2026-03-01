Loto du comité des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre

Loto du comité des fêtes

Venez passer une soirée conviviale et animée avec le loto proposé par le Comité des fêtes.

Bons d’achats de 50 à 200 euros

Lots de viandes, plateaux de fromages, filets garni, etc…

Bingo, bon d’achat de 100 euros.

Ouverture des portes 19h30

Salle climatisée.

Buvette.

2€ le carton

10€ les 8

A partir de 15, 1€ le carton

Bingo 2€, 5€ les 3.

SARRIAC-BIGORRE 2 place de l’Eglise Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 61 98 comite.sarriacb@gmail.com

English :

Come and enjoy an evening of fun and entertainment with the lotto organized by the Comité des fêtes.

Vouchers from 50 to 200 euros

Lots of meats, cheese platters, fillets garni, etc…

Bingo, 100-euro voucher.

Doors open: 7:30pm

Air-conditioned hall.

Refreshment bar.

2? per box

10? for 8

From 15, 1? per box

Bingo 2?, 5? for 3.

