Loto du comité régional de Twirling Bâton Nevoy dimanche 9 novembre 2025.
Loto à Nevoy Dimanche 9 novembre
Le comité régional de twirling bâton organise un grand loto le dimanche 9 novembre à la salle polyvalente de Nevoy.
Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h.
Buvette et restauration sur place. .
Rue des Artisans Nevoy 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 31 00 51
English :
Loto in Nevoy ? Sunday November 9th
German :
Lotto in Nevoy ? Sonntag, 9. November
Italiano :
Lotto a Nevoy? Domenica 9 novembre
Espanol :
Lotería en Nevoy ? Domingo 9 de noviembre
