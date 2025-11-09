Loto du comité régional de Twirling Bâton

Rue des Artisans Nevoy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 12:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Loto à Nevoy Dimanche 9 novembre

Le comité régional de twirling bâton organise un grand loto le dimanche 9 novembre à la salle polyvalente de Nevoy.

Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h.

Buvette et restauration sur place. .

Rue des Artisans Nevoy 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 31 00 51

English :

Loto in Nevoy ? Sunday November 9th

German :

Lotto in Nevoy ? Sonntag, 9. November

Italiano :

Lotto a Nevoy? Domenica 9 novembre

Espanol :

Lotería en Nevoy ? Domingo 9 de noviembre

L’événement Loto du comité régional de Twirling Bâton Nevoy a été mis à jour le 2025-10-22 par OT GIEN