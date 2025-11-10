Loto du Cory Basket Yerville
Loto du Cory Basket Yerville lundi 10 novembre 2025.
Loto du Cory Basket
Place Jacques CHIRAC Yerville Seine-Maritime
Loto du Cory Basket lundi 10 novembre à 20h
ouverture des portes à 18h30.
Nombreux lots à remporter dont:
-bons d’achat
-aspirateur, air fryer, paniers garnis
-lots spécial enfants
NOUVEAUTE: tombola pour remporter un caddie de courses
3€le carton/ 10€ les 5
Restauration sur place
salle de la mairie d’Yerville place Jacques Chirac .
Place Jacques CHIRAC Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 70 57 10 correspondant.corybasket@gmail.com
