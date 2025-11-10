Loto du Cory Basket Yerville

Loto du Cory Basket

Loto du Cory Basket lundi 10 novembre à 20h

ouverture des portes à 18h30.

Nombreux lots à remporter dont:

-bons d’achat

-aspirateur, air fryer, paniers garnis

-lots spécial enfants

NOUVEAUTE: tombola pour remporter un caddie de courses

3€le carton/ 10€ les 5

Restauration sur place

salle de la mairie d’Yerville place Jacques Chirac .

Place Jacques CHIRAC Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 70 57 10 correspondant.corybasket@gmail.com

