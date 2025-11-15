Loto du COSPM Saint-Dizier
Loto du COSPM Saint-Dizier samedi 15 novembre 2025.
Loto du COSPM
Salle des fêtes Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Tout public
+ de 2550 € de bons d’achat à gagner. Les cartons personnels sont autorisés .
Salle des fêtes Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 59 23
L’événement Loto du COSPM Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne