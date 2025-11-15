Loto du COSPM Salle des Fêtes de Marnaval Saint-Dizier

Loto du COSPM Samedi 15 novembre, 17h00 Salle des Fêtes de Marnaval Haute-Marne

2 € le carton, 1.50 € le bingo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T17:00:00 – 2025-11-15T23:00:00

Fin : 2025-11-15T17:00:00 – 2025-11-15T23:00:00

+ de 2550 € de bons d’achat à gagner

Les cartons personnels sont autorisés

Salle des Fêtes de Marnaval Cité de la Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 59 23 »}]

Grand loto organisé par le COSPM LOTO