Loto du CS Vittel tennis Vittel
Parc de Badenweiler Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
2ème Loto du CS Vittel Tennis avec de nombreux lots à gagner bons d’achats (1000€, 400€, …) TV, machines à café, cave à vin, friteuse sans huile, robot laveur etc…
Tombola et 2 parties enfants. 7ème carton gratuit
Restauration et buvette
Ouverture des portes à 18h30Tout public
Parc de Badenweiler Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 78 67 46 39
English :
2nd CS Vittel Tennis lottery with lots of prizes to be won: shopping vouchers (1000?, 400?, …) TVs, coffee machines, wine cellars, oil-free deep fryers, robot washers etc…
Tombola and 2 children’s games. 7th card free
Catering and refreshments
Doors open at 6:30pm
German :
lotto des CS Vittel Tennis mit zahlreichen Gewinnen: Einkaufsgutscheine (1000?, 400?, …), Fernseher, Kaffeemaschinen, Weinkeller, ölfreie Fritteuse, Waschroboter etc.
Tombola und 2 Kinderspiele. die 7. Karte ist kostenlos
Verpflegung und Getränke
Öffnung der Türen um 18:30 Uhr
Italiano :
2° Lotteria del CS Vittel Tennis con tanti premi in palio: buoni spesa (1000?, 400?, …) televisori, macchine da caffè, cantine, friggitrici senza olio, lavatrici, ecc.
Tombola e 2 giochi per bambini. 7° tessera gratuita
Catering e rinfreschi
Apertura porte alle 18.30
Espanol :
2ª lotería de tenis CS Vittel con muchos premios para ganar: vales de compra (1000?, 400?, …) televisores, cafeteras, bodegas, freidoras sin aceite, lavadoras, etc…
Tómbola y 2 juegos infantiles. 7ª tarjeta gratuita
Catering y refrescos
Apertura de puertas a las 18.30
L’événement Loto du CS Vittel tennis Vittel a été mis à jour le 2025-09-23 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE