Loto du CS Vittel tennis Vittel

Parc de Badenweiler Vittel Vosges

Samedi 2025-10-11 20:00:00

2ème Loto du CS Vittel Tennis avec de nombreux lots à gagner bons d’achats (1000€, 400€, …) TV, machines à café, cave à vin, friteuse sans huile, robot laveur etc…

Tombola et 2 parties enfants. 7ème carton gratuit

Restauration et buvette

Ouverture des portes à 18h30Tout public

Parc de Badenweiler Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 78 67 46 39

2nd CS Vittel Tennis lottery with lots of prizes to be won: shopping vouchers (1000?, 400?, …) TVs, coffee machines, wine cellars, oil-free deep fryers, robot washers etc…

Tombola and 2 children’s games. 7th card free

Catering and refreshments

Doors open at 6:30pm

lotto des CS Vittel Tennis mit zahlreichen Gewinnen: Einkaufsgutscheine (1000?, 400?, …), Fernseher, Kaffeemaschinen, Weinkeller, ölfreie Fritteuse, Waschroboter etc.

Tombola und 2 Kinderspiele. die 7. Karte ist kostenlos

Verpflegung und Getränke

Öffnung der Türen um 18:30 Uhr

2° Lotteria del CS Vittel Tennis con tanti premi in palio: buoni spesa (1000?, 400?, …) televisori, macchine da caffè, cantine, friggitrici senza olio, lavatrici, ecc.

Tombola e 2 giochi per bambini. 7° tessera gratuita

Catering e rinfreschi

Apertura porte alle 18.30

2ª lotería de tenis CS Vittel con muchos premios para ganar: vales de compra (1000?, 400?, …) televisores, cafeteras, bodegas, freidoras sin aceite, lavadoras, etc…

Tómbola y 2 juegos infantiles. 7ª tarjeta gratuita

Catering y refrescos

Apertura de puertas a las 18.30

