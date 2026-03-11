Loto du du Basket Club Marcheprime Salle des Fêtes Marcheprime

Loto du du Basket Club Marcheprime

Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime Gironde

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Pour bien commencer la saison, venez tenter votre chance et passer une belle soirée à l’occasion de notre loto ! De nombreux lots à gagner et une ambiance conviviale vous attendent !

Ouverture des portes à 18h

Buvette et petite restauration sur place.

Nombre de places limitées ! Premiers arrivés, premier servis ! .

Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine basket.marcheprime@gmail.com

