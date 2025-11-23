Loto du Fait Main Salle des Fêtes Charquemont

Loto du Fait Main

Salle des Fêtes Rue du Stade Charquemont

23 novembre 2025 13:30

18:00

2025-11-23

C’est parti pour le 1er loto des Doigts d’Or de Charquemont !

Des cadeaux à gogo bons d’achats, paniers gourmands, créations artisanales, et plein d’autres surprises !

Au programme 16 parties, dont 1 spéciale et 1 enfant, pour faire le plein de chances !

Et pour se régaler buvette et restauration sur place.

Venez jouer, vibrer… et peut-être repartir les bras chargés !

Ouverture des portes 13h30

Début des jeux 14h30

Réservation conseillée, contacter Vanessa au 06 84 45 08 54 .

Salle des Fêtes Rue du Stade Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 45 08 54

