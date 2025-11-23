Loto du Fait Main Salle des Fêtes Charquemont
Loto du Fait Main Salle des Fêtes Charquemont dimanche 23 novembre 2025.
Loto du Fait Main
Salle des Fêtes Rue du Stade Charquemont Doubs
Début : 2025-11-23 13:30:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
C’est parti pour le 1er loto des Doigts d’Or de Charquemont !
Des cadeaux à gogo bons d’achats, paniers gourmands, créations artisanales, et plein d’autres surprises !
Au programme 16 parties, dont 1 spéciale et 1 enfant, pour faire le plein de chances !
Et pour se régaler buvette et restauration sur place.
Venez jouer, vibrer… et peut-être repartir les bras chargés !
Ouverture des portes 13h30
Début des jeux 14h30
Réservation conseillée, contacter Vanessa au 06 84 45 08 54 .
Salle des Fêtes Rue du Stade Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 45 08 54
