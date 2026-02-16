Loto du FC Emagny-Pin Salle Culturelle Anne Frank Marnay
Loto du FC Emagny-Pin Salle Culturelle Anne Frank Marnay samedi 28 mars 2026.
Loto du FC Emagny-Pin
Salle Culturelle Anne Frank Rue du Collège Marnay Haute-Saône
Loto organisé par le FC Emagny-Pin, animé par Zora. + de 100 lots à gagner, restauration sur place. .
Salle Culturelle Anne Frank Rue du Collège Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 06 68 78 emagnypin@lbfc-foot.fr
