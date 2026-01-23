Loto du FC Goubetois Halles des sports Chatuzange-le-Goubet

Loto du FC Goubetois

Halles des sports 6016 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet Drôme

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Le FC Goubetois vous donne rendez-vous pour son super loto où vous pourrez tenter de gagner de nombreux cadeaux ! Plus de 8 000 € de lots électroménager, multimédia, bons d’achats, outillage électroportatif … et de nombreuses autres surprises !

Halles des sports 6016 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 29 71 fcgoubetois1963@gmail.com

The FC Goubetois invites you to its super lotto, where you can try your luck at winning lots of prizes! Over 8,000? worth of prizes: household appliances, multimedia, shopping vouchers, power tools? and many other surprises!

