Loto du FC Saint-Didier Saint-Didier-en-Velay
Loto du FC Saint-Didier Saint-Didier-en-Velay dimanche 14 décembre 2025.
Loto du FC Saint-Didier
Salle polyvalente Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Loto organisé par le FCSD.
Plus d’informations à venir.
.
Salle polyvalente Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 06 23 42
English :
Loto organized by FCSD.
More information to come.
German :
Lotto, organisiert vom FCSD.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
Lotteria organizzata dalla FCSD.
Seguiranno ulteriori informazioni.
Espanol :
Loto organizado por la FCSD.
Más información en breve.
L’événement Loto du FC Saint-Didier Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène