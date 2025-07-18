Loto du FC Saint-Didier Saint-Didier-en-Velay

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto du FC Saint-Didier

Salle polyvalente Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-12-14
2025-12-14

Loto organisé par le FCSD.
Plus d’informations à venir.
Salle polyvalente Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 06 23 42 

English :

Loto organized by FCSD.
More information to come.

German :

Lotto, organisiert vom FCSD.
Weitere Informationen folgen.

Italiano :

Lotteria organizzata dalla FCSD.
Seguiranno ulteriori informazioni.

Espanol :

Loto organizado por la FCSD.
Más información en breve.

