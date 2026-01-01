Loto du FC Vernègues Salle Socio-culturelle de Cazan Vernègues

Loto du FC Vernègues

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 14h30.

Ouverture des portes 13h30. Salle Socio-culturelle de Cazan Hameau de Cazan Vernègues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-18 14:30:00

Le Football Club vous donne rendez-vous pour un après-midi convivial et plein de surprises !

Venez passer un bon moment convivial en famille ou entre amis et tenter de repartir avec l’un des nombreux lots. Une partie sera même dédiée aux enfants !



Une buvette sera assurée sur place, ainsi qu’une vente de crêpes. .

Salle Socio-culturelle de Cazan Hameau de Cazan Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 93 88 87 fcvernegues@gmail.com

English :

Vernègues Football Club invites you to a friendly afternoon full of surprises !

