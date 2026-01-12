Loto du FCG Salle des Fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet
Loto du FCG Salle des Fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet samedi 17 janvier 2026.
Loto du FCG
Salle des Fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Loto du Football club les Gâtinaises
2180€ et + de 50 lots à gagner.
Buvette et restauration sur place
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée !
Venez tenter votre chance ! .
Salle des Fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36
