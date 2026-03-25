LOTO DU FCV

HALLE CENTRALE Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez participer à la deuxième édition du loto du pôle jeune du FCV à Villefranche-de-Lauragais !

Loto du pôle jeunes du FCV le Samedi 4 avril 2026 à 20H30 dans la Halle centrale de Villefranche de Lauragais avec 1850 euros de bons d’achats (20 quines et 5 cartons pleins)

Buvette et petite restauration sur place

Tarifs 1 CARTON 3€, 3 CARTONS 7€ , 6 CARTONS + 1 OFFERT 10€, 12 CARTONS+1 OFFERT 18€, 24 CARTONS+ 1 OFFERT 30€. .

HALLE CENTRALE Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and take part in the second FCV Youth Lotto in Villefranche-de-Lauragais!

L’événement LOTO DU FCV Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE