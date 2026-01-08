LOTO du foot à Autoreille

Salle des fêtes Autoreille Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Le FC Monts de Gy vous donne rendez-vous à la salle des fêtes pour un grand loto où vous pourrez tenter votre chance et gagner des bons d’achat de 20 à 800 euros. Ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h. Droits d’entrée 20 euros. Sur réservation. .

Salle des fêtes Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 66 25 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LOTO du foot à Autoreille

L’événement LOTO du foot à Autoreille Autoreille a été mis à jour le 2026-01-05 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY