Loto du foot à Saint-Germain-d’Esteuil Saint-Germain-d’Esteuil samedi 15 novembre 2025.

Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Association des Vétérans de Saint-Germain-d’Esteuil organise son loto.
Buvette et restauration sur place.
Tombola.
Ouverture des portes dès 18h30.
Réservation possible.   .

Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 16 05 68 

L’événement Loto du foot à Saint-Germain-d’Esteuil Saint-Germain-d’Esteuil a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Médoc-Vignoble