Loto du Foot à Vigeois Place du centre culturel Vigeois samedi 13 décembre 2025.
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Loto organisé par l’Entente Vigeois-Troche
Lots bon d’achat 200€, box insolite (nuit en duo), aspirateur robot, tablette tactile, girafe à bière…
Tarifs 5€ le carton, 15€ les 4, 20€ les 6.
Buvette et crêpe sur place.
Ouverture à 19h30. .
Place du centre culturel Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 67 40 33
L’événement Loto du Foot à Vigeois Vigeois a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze