Loto du Foot à Vigeois Place du centre culturel Vigeois

Place du centre culturel Centre culturel Vigeois Corrèze

Loto organisé par l’Entente Vigeois-Troche

Lots bon d’achat 200€, box insolite (nuit en duo), aspirateur robot, tablette tactile, girafe à bière…

Tarifs 5€ le carton, 15€ les 4, 20€ les 6.

Buvette et crêpe sur place.

Ouverture à 19h30. .

