Loto du foot Salle polyvalente Aignan
Loto du foot Salle polyvalente Aignan vendredi 14 novembre 2025.
Loto du foot
Salle polyvalente AIGNAN Aignan Gers
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 21:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’excitation, de suspense et de surprises alors que nous vous convions à participer à notre loto.
C’est bien plus qu’un simple jeu de hasard ; c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous !
1 carton offert à droite et à gauche de chaque gagnant d’un carton plein.
Lot surprise, paniers garnis, bon d’achats de 20 à 400€, plus de 4 500€ de lots à gagner !!
Petite restauration sur place.
Salle polyvalente AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 20 28 usaignanaise@orange.fr
English :
Get ready for an evening of excitement, suspense and surprises as we invite you to take part in our lotto.
It’s more than just a game of chance; it’s an exciting community experience where luck can smile on any of you!
1 free card to the right and left of each full-card winner.
Surprise prizes, gift baskets, vouchers from 20 to 400 euros, over 4,500 euros worth of prizes to be won!
Snacks on site.
German :
Bereiten Sie sich auf einen Abend voller Aufregung, Spannung und Überraschungen vor, wenn wir Sie zur Teilnahme an unserem Lotto einladen.
Es ist mehr als nur ein Glücksspiel; es ist ein aufregendes Gemeinschaftserlebnis, bei dem das Glück jedem von Ihnen hold sein kann!
1 Karton wird rechts und links von jedem Gewinner eines vollen Kartons angeboten.
Überraschungspakete, Präsentkörbe, Gutscheine von 20 bis 400 Euro insgesamt gibt es mehr als 4.500 Euro zu gewinnen!
Kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Preparatevi a una serata di emozioni, suspense e sorprese: vi invitiamo a partecipare al nostro lotto.
È molto più di un semplice gioco d’azzardo; è un’esperienza comunitaria emozionante in cui la fortuna può sorridere a chiunque di voi!
1 carta gratuita a destra e a sinistra di ogni vincitore di una carta intera.
Premi a sorpresa, cesti regalo, buoni spesa da 20 a 400 euro, oltre 4.500 premi in palio!
Rinfresco leggero in loco.
Espanol :
Prepárese para una noche de emoción, suspense y sorpresas porque le invitamos a participar en nuestra lotería.
Es mucho más que un juego de azar; es una emocionante experiencia comunitaria en la que la suerte puede sonreír a cualquiera de vosotros
1 cartón gratis a la derecha y a la izquierda de cada ganador de un cartón completo.
Premios sorpresa, cestas de regalo, vales de compra de 20 a 400 euros, ¡más de 4.500 euros en premios para ganar!
Refrescos ligeros in situ.
