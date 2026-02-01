Loto du foot | ASCL Salle des fêtes Langeac
Loto du foot | ASCL Salle des fêtes Langeac dimanche 22 février 2026.
Loto du foot | ASCL
Salle des fêtes L’île d’amour Langeac Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Le club de football de Langeac organise un loto avec de nombreux lots à la clé. Sur place buvette et snask seront disponibles.
.
Salle des fêtes L’île d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes langeac@auverfoot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Langeac soccer club is organizing a bingo with lots of prizes up for grabs. Snacks and refreshments will be available on site.
L’événement Loto du foot | ASCL Langeac a été mis à jour le 2026-02-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier