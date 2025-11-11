Loto du foot Salle Saint-Exupéry Biscarrosse
Loto du foot Salle Saint-Exupéry Biscarrosse mardi 11 novembre 2025.
Loto du foot
Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Loto du foot de Biscarrosse animée par Patrick et son équipe
1 carton offert à gauche à droite et en face de chaque gagnant, fête et anniversaire souhaité avec Patrick et son équipe
Pensez à votre carte fidélité buvette et restauration sur place
Ouverture des portes 14 h00
Début du loto 16 h00
Carte cadeaux 20 € 40 € 60 € 70 € 80 € 90 € 100 € et 300 €, longe, panier garnis, lot apéritif, rôtis, corbeille de fruits etc…
43 lots + top 20 € 40 € 100 € .
Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine pat.vivi40@gmail.com
