Loto du foot Salle Saint-Exupéry Biscarrosse

Loto du foot

Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11



2025-11-11

Loto du foot de Biscarrosse animée par Patrick et son équipe

1 carton offert à gauche à droite et en face de chaque gagnant, fête et anniversaire souhaité avec Patrick et son équipe

Pensez à votre carte fidélité buvette et restauration sur place

Ouverture des portes 14 h00

Début du loto 16 h00

Carte cadeaux 20 € 40 € 60 € 70 € 80 € 90 € 100 € et 300 €, longe, panier garnis, lot apéritif, rôtis, corbeille de fruits etc…

43 lots + top 20 € 40 € 100 € .

Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine pat.vivi40@gmail.com









