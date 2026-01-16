LOTO DU FOOT Salle des fêtes de Cabanac Cabanac-et-Villagrains

LOTO DU FOOT

Salle des fêtes de Cabanac 1 Place du Général Doyen Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le Sporting Club de Cabanac & Villagrains vous donne rendez-vous pour son grand loto !

De nombreux lots à gagner

– PlayStation 5

– TV

– Séjour en cabane dans les arbres

– Airfryer

– Bons cadeaux

Et plein d’autres surprises !

Restauration & buvette sur place

Venez nombreux tenter votre chance et passer une super soirée conviviale en famille ou entre amis ! .

Salle des fêtes de Cabanac 1 Place du Général Doyen Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 36 98 02 531146@lfna.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LOTO DU FOOT Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-01-14 par Sud Bordeaux Tourisme