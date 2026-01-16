LOTO DU FOOT Salle des fêtes de Cabanac Cabanac-et-Villagrains

LOTO DU FOOT Salle des fêtes de Cabanac Cabanac-et-Villagrains samedi 24 janvier 2026.

Salle des fêtes de Cabanac 1 Place du Général Doyen Cabanac-et-Villagrains Gironde

Le Sporting Club de Cabanac & Villagrains vous donne rendez-vous pour son grand loto !

De nombreux lots à gagner
– PlayStation 5
– TV
– Séjour en cabane dans les arbres
– Airfryer
– Bons cadeaux
Et plein d’autres surprises !

Restauration & buvette sur place

Venez nombreux tenter votre chance et passer une super soirée conviviale en famille ou entre amis !   .

