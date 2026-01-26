Loto du foot Salle des fêtes Cissac-Médoc
Loto du foot Salle des fêtes Cissac-Médoc mardi 10 février 2026.
Salle des fêtes Route du Landat Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Le club de football féminin organise son loto.
Ouverture des portes dès 18h30.
Petite restauration et buvette sur place.
Réservation conseillée.
Salle des fêtes Route du Landat Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 55 36
