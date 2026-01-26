Loto du foot Salle des fêtes Cissac-Médoc

Loto du foot

Salle des fêtes Route du Landat Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le club de football féminin organise son loto.

Ouverture des portes dès 18h30.

Petite restauration et buvette sur place.

Réservation conseillée. .

Salle des fêtes Route du Landat Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 55 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du foot

L’événement Loto du foot Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Médoc-Vignoble