LOTO DU FOOT & DE LA PÉTANQUE Merville
SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne
La Pétanque Mervilloise et le Save & Garonne FC organisent un loto !
Nous vous attendons nombreux ! .
English :
Pétanque Mervilloise and Save & Garonne FC organize a bingo!
German :
Die Pétanque Mervilloise und der Save & Garonne FC organisieren ein Lotto!
Italiano :
La Pétanque Mervilloise e il Save & Garonne FC organizzano una tombola!
Espanol :
¡Pétanque Mervilloise y Save & Garonne FC organizan un bingo!
