LOTO DU FOOT & DE LA PÉTANQUE Merville samedi 28 février 2026.

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

La Pétanque Mervilloise et le Save & Garonne FC organisent un loto !
Nous vous attendons nombreux !   .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00  communication@merville31.fr

English :

Pétanque Mervilloise and Save & Garonne FC organize a bingo!

German :

Die Pétanque Mervilloise und der Save & Garonne FC organisieren ein Lotto!

Italiano :

La Pétanque Mervilloise e il Save & Garonne FC organizzano una tombola!

Espanol :

¡Pétanque Mervilloise y Save & Garonne FC organizan un bingo!

