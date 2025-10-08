LOTO DU FOOT & DE LA PÉTANQUE

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

La Pétanque Mervilloise et le Save & Garonne FC organisent un loto !

Nous vous attendons nombreux ! .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr

English :

Pétanque Mervilloise and Save & Garonne FC organize a bingo!

German :

Die Pétanque Mervilloise und der Save & Garonne FC organisieren ein Lotto!

Italiano :

La Pétanque Mervilloise e il Save & Garonne FC organizzano una tombola!

Espanol :

¡Pétanque Mervilloise y Save & Garonne FC organizan un bingo!

L’événement LOTO DU FOOT & DE LA PÉTANQUE Merville a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE