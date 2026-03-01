Loto du foot

à la Salle des fêtes GALAN Galan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

12 Parties 1 carton et 1 partie offerte

3€ le carton, 8€ les 4, 15€ les 10 10€ la planche de 6, 15€ la planche de 12, 20€ la planche de 18, 24€ la planche de 24

Bon d’achat de 300€, 1/2 agneau, Billets pour le Pic du Midi Bons d’achat de 80€ Lots de boucherie Corbeilles de fruits Corbeilles de légumes…

.

à la Salle des fêtes GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 26 39 72 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

12 games 1 box and 1 free game

3? per box, 8? per 4, 15? per 10 10? per sheet of 6, 15? per sheet of 12, 20? per sheet of 18, 24? per sheet of 24

300? voucher, 1/2 lamb, Pic du Midi tickets 80? vouchers Butcher’s lots Fruit baskets Vegetable baskets…

L’événement Loto du foot Galan a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65