Loto du foot Salle des fêtes de Jussey Jussey

Le club de foot de Jussey vous invite à son loto avec plus de 3000€ de lots à gagner.
Ouverture des portes à 13h30 pour un début parties à 14h.
6€ le carton, 20€ les 4, 25€ les 6.
Buvette et petite restauration sur place.
Réservations et informations par téléphone. .
Salle des fêtes de Jussey Rue de l’Hôtel de Ville Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 01 58 81
