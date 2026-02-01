Loto du foot Salle des fêtes de Jussey Jussey

Loto du foot

Salle des fêtes de Jussey Rue de l’Hôtel de Ville Jussey Haute-Saône

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

2026-02-15

Le club de foot de Jussey vous invite à son loto avec plus de 3000€ de lots à gagner.

Ouverture des portes à 13h30 pour un début parties à 14h.

6€ le carton, 20€ les 4, 25€ les 6.

Buvette et petite restauration sur place.

Réservations et informations par téléphone. .

Salle des fêtes de Jussey Rue de l’Hôtel de Ville Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 01 58 81

