Loto du foot

Marnay Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 13:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

L’Etoile Sportive Marnaysienne fait son loto !

Dimanche 1er février à partir de 14h00, salle Anne Frank à Marnay

De nombreux lots, partie enfant gratuite et petite restauration sur place

Tous à vos cartons ! .

Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 75 07 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du foot

L’événement Loto du foot Marnay a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN