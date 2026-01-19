Loto du foot Marnay
Loto du foot Marnay dimanche 1 février 2026.
Loto du foot
Marnay Haute-Saône
Début : 2026-02-01 13:30:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
L’Etoile Sportive Marnaysienne fait son loto !
Dimanche 1er février à partir de 14h00, salle Anne Frank à Marnay
De nombreux lots, partie enfant gratuite et petite restauration sur place
Tous à vos cartons ! .
Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 75 07 72
