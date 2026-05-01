Ménesplet

Loto du foot

Foyer Rural Ménesplet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Loto du Foot à 14h30 au Foyer Municipal 06 07 35 20 70 .

Foyer Rural Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 20 70

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English : Loto du foot

L’événement Loto du foot Ménesplet a été mis à jour le 2026-05-07 par Vallée de l’Isle en Périgord