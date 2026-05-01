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Loto du foot Ménesplet

Loto du foot Ménesplet

Loto du foot Ménesplet jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Foyer Rural

Ville : 24700 Ménesplet

Département : Dordogne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Ménesplet

Loto du foot

Foyer Rural Ménesplet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Loto du Foot à 14h30 au Foyer Municipal 06 07 35 20 70   .

Foyer Rural Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 20 70 

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English : Loto du foot

L’événement Loto du foot Ménesplet a été mis à jour le 2026-05-07 par Vallée de l’Isle en Périgord

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