Loto du foot Ménesplet
Loto du foot Ménesplet jeudi 14 mai 2026.
Ménesplet
Loto du foot
Foyer Rural Ménesplet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Loto du Foot à 14h30 au Foyer Municipal 06 07 35 20 70 .
Foyer Rural Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 20 70
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English : Loto du foot
L’événement Loto du foot Ménesplet a été mis à jour le 2026-05-07 par Vallée de l’Isle en Périgord
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