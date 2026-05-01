Loto du foot Le bourg Ménesplet
Loto du foot Le bourg Ménesplet vendredi 22 mai 2026.
Ménesplet
Loto du foot
Le bourg Foyer rural Ménesplet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Loto du Foot à 20h30 au Foyer Rural- 06 07 35 20 70 .
Le bourg Foyer rural Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 20 70
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English : Loto du foot
L’événement Loto du foot Ménesplet a été mis à jour le 2026-05-15 par Vallée de l’Isle en Périgord
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