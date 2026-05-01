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Loto du foot Le bourg Ménesplet

Loto du foot Le bourg Ménesplet

Loto du foot Le bourg Ménesplet vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Le bourg

Adresse : Foyer rural

Ville : 24700 Ménesplet

Département : Dordogne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Ménesplet

Loto du foot

Le bourg Foyer rural Ménesplet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Loto du Foot à 20h30 au Foyer Rural- 06 07 35 20 70   .

Le bourg Foyer rural Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 20 70 

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English : Loto du foot

L’événement Loto du foot Ménesplet a été mis à jour le 2026-05-15 par Vallée de l’Isle en Périgord

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