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AGENDA · Ménesplet

Loto du foot Ménesplet

vendredi 28 août 2026 · Ménesplet

Loto du foot Ménesplet

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Foyer Rural
Ville
24700 Ménesplet
Département
Dordogne
Tarif

Ménesplet

Loto du foot

Foyer Rural Ménesplet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Loto du Foot à 14h30 au Foyer Municipal 06 07 35 20 70   .

Foyer Rural Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 20 70 

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English : Loto du foot

L’événement Loto du foot Ménesplet a été mis à jour le 2026-08-21 par Vallée de l’Isle en Périgord

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